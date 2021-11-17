«А за окном – Санкт-Петербург»: Кристина Орбакайте поделилась кадрами со съемок сериала «Тест на беременность»

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте играет одну из главных ролей в третьем сезоне картины.

50-летняя наследница певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте — одна из востребованных актрис российского кино.

Сейчас она занята сразу в двух проектах — в съемках продолжения комедии «Любовь-морковь» и сериала «Тест на беременность».

В сториз микроблога Кристина Орбакайте поделилась кадрами со съемочной площадки второго. Сейчас актеры работают в Санкт-Петербурге.

«Снимаем «Тест на беременность». Вот такая у нас палата, а за окном — Санкт-Петербург», — прокомментировала Кристина Орбакайте за кадром.

В третьем сезоне сериала «Тест на беременность» дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте играет одну из главных ролей. Пока детали держатся в секрете.

Известно, правда, что в сериале Кристина Орбакайте предстанет в непривычном для ее поклонников образе. Нежная блондинка по жизни, Кристина Орбакайте на экране перевоплотилась в жгучую брюнетку.

Напомним, сериал «Тест на беременность» входит в топ любимых у поклонников. Первый сезон вышел на Первом канале в 2015 году и сразу же вошел в десятку самых популярных программ за год.

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