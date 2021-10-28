«Такая договоренность у меня уже есть»: Клим Шипенко собрался второй раз лететь на МКС, чтобы выйти в открытый космос

Недавно режиссер с актрисой Юлией Пересильд 12 суток пробыли на орбите.

В начале октября Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправились в космос. Первая в мире киноэкспедиция завершилась спустя 12 суток. Именно столько режиссер и актриса провели на орбите. Они отсняли материал для фильма под рабочим названием «Вызов», в котором Юлия сыграла врача-кардиохирурга Женю.

Останавливаться на этом Шипенко не будет. По словам Клима, сказанным во время Международного астронавтического конгресса в Дубае, он собирается полететь на МКС еще раз.

«Я выйду в открытый космос, чтобы снять кино. Такая договоренность у меня уже есть с «Роскосмосом» и «Главкосмосом». А еще, если будет организован полет на Луну, тоже готов выступить в качестве режиссера», — отметил Шипенко, которого цитирует «Комсомольская правда».

Добавим, что работа над фильмом «Вызов» будет продолжаться до конца 2022 года.

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