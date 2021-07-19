«Я за его спиной, а не впереди»: Ольга Кузьмина поделилась своим подходом к воспитанию сына

Победительница шоу «Ледниковый период», 34-летняя актриса Ольга Кузьмина, рассказала о своем сыне Гордее и о том, как она воспитывает его. Звездная мама поделилась, что 8-летний мальчик растет очень разносторонним, и поддержать ребенка в его увлечениях крайне важно. Однако в этом процессе нужно знать меру и не переусердствовать.

«Он интересуется многим, и я стараюсь не загонять его в какие-то рамки, а помогать, не проявляя давления. Понятно, что с возрастом какие-то его приоритеты меняются и появляются новые, а старые уходят на второй план. Но я стараюсь следить за его увлечениями, поддерживать и подталкивать, но ни в коем случае не тащить куда-то насильно. Я нахожусь за его спиной, а не впереди и слежу за тем, что ему важно», — рассказала артистка Teleprogramma.pro.

В отличие от некоторых звездных мам Ольга не таскала мальчика на съемочную площадку с самых ранних лет, Гордей попал туда уже в более-менее осознанном возрасте — когда сам заинтересовался работой матери. Паренек провел в съемочном павильоне 12 часов и набрался множества впечатлений. Придет ли он снова туда — зависит только от его желания, говорит Кузьмина.

Добавим, что новый проект актрисы — это продолжение скетчкома «Сториз», который начнет выходить на канале СТС с 19 июля.

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