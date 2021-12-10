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«Папа рыдал»: Курбан Омаров провел время с дочкой от Ксении Бородиной

Снимком бизнесмен поделился в своем инстаграме.

«Папа рыдал»: Курбан Омаров провел время с дочкой от Ксении Бородиной
Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

Курбан Омаров и Ксения Бородина прожили в браке почти шесть лет. Слухи о разводе пары пошли еще весной, а летом окончательно подтвердились. Они развелись 6 августа.

Дочь Теона осталась жить с мамой, но и отец проводит с ней время. В своем инстаграме он поделился снимком с подросшей девочкой.

Теона Омарова
Теона Омарова. Скриншот: instagram.com/zimamoscow

«На этой фотографии девочка показывать детское фото своего отца и говорит, что очень похожа на него (Папа рыдал)», — написал Омаров.

Подписчики подтвердили, что Теона очень похожа на отца.

«Папина копия. Очень похожа, папина любовь. Красивая семья была, жаль, что так происходит», — писали пользователи Сети.

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