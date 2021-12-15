Ради Милохина: младшая дочь Бородиной в модном пудровом свитшоте и джинсах пришла на «Ледниковый период»

Теона Омарова оказалась большой поклонницей тиктокера Дани Милохина и очень смущалась во время встречи с ним.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина устроила сюрприз младшей дочери Теоне, которая без ума от тиктокера и участника «Ледникового периода» Дани Милохина.

Бородина взяла пятилетнюю Тею с собой на съемки программы. Девочка терпеливо ждала, когда же на лед выйдет ее кумир Даня Милохин.

Но самое интересное ждало Теону потом. После выступления Даня Милохин подошел к дочери Ксении Бородиной, пообщался с ней и подарил мягкую игрушку — ведь у девочки скоро, 22 декабря, день рождения.

Ксения Бородина записывала все происходящее на видео.

«Я знаю, что у тебя скоро день рождения! Сколько тебе исполняется?» — спросил Даня Милохин у засмущавшейся Теоны. «Шесть», — еле слышно ответила она. «Я тебе советую не слушаться маму, делать все, что ты хочешь, и тогда у тебя все получится. Хорошо?» — сказал Даня Милохин Тее.

Девочка в ответ кивнула, сказав «да».

«Как это «да»? «Нет»! — возмущенно кричала за кадром Ксения Бородина.

Затем Даня Милохин обнял Теону, а все присутствующие на этом свидании зааплодировали.

Ксения Бородина нарядила дочку для встречи с ее кумиром в трендовые джинсы, заправив их в ботинки на меху, и пудровый свитшот.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.