«Новогодний ребенок»: внучку Валерии запечатлели дома у окна с фантазийной картиной в ладошках

Лиана Шульгина, невестка Валерии, обнародовала в Instagram фотографию дочери Селин у окна. Малышка на снимке только закончила рисовать свою фантазийную картину и задумчиво засмотрелась в окно.

По словам Лианы, ее наследница очень любит рисовать, пока она это делает ладошками и пальчиками. Ей очень нравится трогать и ощущать текстуру красок.

А еще девочка успела полюбить новогодние елки, которых в доме целых две. Она бегает из одной комнаты в другую и рассматривает игрушки на них.

«Новогодний ребенок», — сказала Лиана Шульгина.

Напомним, Селин появилась на свет 1 января 2021 года.

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