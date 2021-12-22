«Новогодний ребенок»: внучку Валерии запечатлели дома у окна с фантазийной картиной в ладошках

Лиана Шульгина, невестка Валерии, обнародовала в Instagram фотографию дочери Селин у окна. Малышка на снимке только закончила рисовать свою фантазийную картину и задумчиво засмотрелась в окно.
По словам Лианы, ее наследница очень любит рисовать, пока она это делает ладошками и пальчиками. Ей очень нравится трогать и ощущать текстуру красок.
А еще девочка успела полюбить новогодние елки, которых в доме целых две. Она бегает из одной комнаты в другую и рассматривает игрушки на них.
«Новогодний ребенок», — сказала Лиана Шульгина.
Напомним, Селин появилась на свет 1 января 2021 года.
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