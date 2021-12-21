«Булочка сладенькая!»: Валерия, увидев внучку в карнавальном костюме у елочки, не смогла сдержать эмоций

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина уже подготовилась к Новому году. Она поставила дома нарядную елочку и купила карнавальные костюмы. В одном из них – в духе наряда Санта Клауса – она запечатлела дочь Селин.

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Крошка получилась на фотографии лучезарной! Малышка смогла растрогать многочисленных фолловеров жены Арсения Шульгина. И, конечно же, звездную бабушку.

«Булочка наша сладенькая новогодняя!» — не смогла сдержать эмоций певица Валерия.

Сама же Лиана назвала свою дочку новогодним подарочком, ведь она родилась как раз 1 января. По словам невестки Валерии, перед тем, как малышка появилась на свет, ей везде виделись единицы.

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