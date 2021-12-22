Мило держались за руки: Киркоров вывел в свет 10-летнюю дочь в кукольном платье из алой тюли

Филипп Киркоров не раз признавался, что видит в своей дочери Алле-Виктории отражение мамы. Они похожи внешне, а также сильными характерами. Поэтому к наследнице артист испытывает особенно трепетные чувства.

Обычно Филипп Киркоров выходит в свет с двумя наследниками – сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторий, но на этот раз он решил появиться только с 10-летней девочкой.

Певец предстал в московском кинотеатре «Октябрь» 21 декабря на премьере сказочного блокбастера «Последний богатырь: Посланник Тьмы» от режиссера Дмитрия Дьяченко, пишет КП. Король российской эстрады трогательно вел нарядную наследницу за руку, принарядив ее для красной дорожки.

Алла Виктория была облачена в пышное кукольное платье из тюли алого оттенка, модный жакет с аппликациями и грубые ботинки.

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