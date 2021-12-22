Модно, красиво, удобно: Хромченко показала 5 образов для Нового года с джинсами

Теперь брюки из денима можно смело сочетать с нарядными и кутюрными деталями гардероба.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» представила публике пять стильных образов с джинсами для празднования Нового года.

По совам ведущей, теперь появление в брюках из денима на праздниках никого не должно коробить, главное – дополнить их чем-то красивым и торжественным.

Например, джинсы можно примерить на новогоднюю вечеринку с блестящим топом, праздничной яркой блузой или просто нарядного белого цвета, украсив талию дорогим ремнем со сверкающей пряжкой. Жакет сочного оттенка – тоже хороший вариант для комплектации праздничного образа с джинсами.

В помощь также пойдут красивые мерцающие сумочки, головные уборы и обувь, заверила Хромченко.

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