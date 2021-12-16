«Сыграл охранника и спел»: Киркоров с дочкой и сыном отметился на премьере новых «Елок»

Показ восьмой части новогодней комедии начинается с 16 декабря.

Долгожданная премьера любимых миллионами «Елок» прошла в Москве. Режиссер Антон Богданов представил восьмую часть новогодней комедии, в которой снялись помимо главных героев Сергея Светлакова и Ивана Урганта, еще с десяток известных лиц. Среди них Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Константин Хабенский и многие другие.

Поп-король на премьере появился в компании детей — Аллы-Виктории и Мартина.

«Я сыграл не только охранника, но и спел. Сначала мне предложили роль. А потом я предложил заодно и песню. Буду перевоплощаться из охранника в Киркорова и в конце спою песню», — отметил Киркоров.

Также артист добавил, что яркое платье его дочери подарила певица Жасмин. А Мартин выбрал костюм Brunello Cucinelli.

Напомним, в широкий прокат «Елки-8» выходят 16 декабря. В картине снялись также Дарья Мороз, Константин Хабенский, Евгений Кулик, Соня Присс, Ирина Архипова, Константин Ивлев и другие.

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