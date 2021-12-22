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В сопровождении двух дам: Филипп Киркоров появился на премьере в кепке с золотыми крылышками

В картине «Последний богатырь: Посланник Тьмы» артист сыграл Жар-птицу.

В сопровождении двух дам: Филипп Киркоров появился на премьере в кепке с золотыми крылышками
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Накануне в Москве состоялся закрытый показ картины «Последний богатырь: Посланник Тьмы». На премьеру пришли многие звезды со своими детьми – Алексей Учитель, Жасмин, Эвелина Бледанс, Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров, Алла-Виктория, Наталья Гордиенко
Филипп Киркоров, Алла-Виктория, Наталья Гордиенко. Фото: Борис Кудрявов/КП

Последний появился в сопровождении дочки Аллы-Виктории и звезды «Евровидения» Натальи Гордиенко. В фильме поп-король сыграл необычную роль – Жар-птицы. Видимо, поэтому на показ пришел в соответствующем головном уборе – кепке с золотыми крылышками. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, что фильме Дмитрия Дьяченко сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Сергей Бурунов и другие артисты. В широком прокате картина будет с 23 декабря.

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