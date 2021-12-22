«Я поняла, что с Сашей Трусовой нельзя шутить»: Этери Тутберидзе показала подарок от фигуристки

Тренер Этери Тутберидзе в эфире «Пусть говорят» на Первом канале показала собачку, которую ей подарила фигуристка Александра Трусова.

«Собчаку зовут Мишель. Маленькая совсем. Я не знаю, какого размера она вырастет. Пока маленькая. Саша Трусова подарила. У нее появилась такая собака. Я ей сказала: «У тебя уже пять или шесть таких подобных собак. Отдай мне». Этери Тутберидзе

Как отметила Тутберидзе, в какой-то день Трусова пришла на тренировку с переноской.

«Поставила на лед. Сказала: «Вот вам собака». Я сначала подумала, что она мне дала свою поиграть. А потом оказалась, что она теперь моя. Я поняла, что с Сашей нельзя шутить. Собаку нельзя залюбить. С людьми надо быть осторожнее», — заметила Этери Тутберидзе.

Напомним, что Александра Трусова уходила от Этери Тутберидзе в школу фигурного катания Евгения Плющенко. В мае нынешнего года она вернулась обратно.

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