«Женя первый год работает»: Тарасова не советует сравнивать Плющенко и Тутберидзе

Заслуженный тренер рассказала о своем отношении к мужу Яны Рудковской.

Бывшая фигуристка Татьяна Тарасова сравнила еще молодых фигуристов Евгения Плющенко и Алекся Ягудина. Знаменитость всегда отдавала предпочтение ведущему шоу «Ледниковый период».

Татьяна Анатольевна в разговоре с Лерой Кудрявцевой призналась, что по технике и эмоциональности Алексею Ягудину не было равных. И Евгений Плющенко заслуженно был на второй позиции среди фигуристов-одиночников.

«Где он и где Леша», – отрезала Тарасова.

Татьяна Анатольевна уважительно относится к начинающему тренеру. Тарасова видит старения Плющенко. Однако их не хватает, чтобы сравнить Евгения Плющенко с Этери Тутберидзе.

«Женя первый год работает», – отметила Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

При этом Татьяна Тарасова надеется, что Евгению Плющенко удастся стать достойным тренером.

О талантах старшего сына Плющенко Тарасова говорить не стала. Татьяна Анатольевна объяснила, что рано делать прогнозы по поводу спортивной карьеры Саши.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой. Знаменитость бывает в доме у Примадонны и восхищается красотой певицы.

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