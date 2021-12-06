«Приход Алены и Саши был нашей ошибкой»: Рудковская призналась, почему Трусова и Косторная ушли от Плющенко

Прямолинейная Татьяна Тарасова в шоу «Секрет на миллион» прошлась по семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской, а также оценила его тренерские успехи. На вопрос ведущей, почему от него начали уходить талантливые спортсменки, заслуженный деятель спорта многозначительно ухмыльнулась.

В ответ на заявления Тарасовой слово взяла Рудковская. Жена чемпиона высказалась относительно всех затронутых Татьяной Анатольевной моментов. Не стала игнорировать бизнес-леди и тему исхода из академии талантливых фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой.

По признанию Рудковской, изначально девочек никто не переманивал. Трусова ушла бы к другим тренерам, не возьми ее Плющенко. «Более того, она бы и сейчас к Тутберидзе не вернулась. Просто те тренеры, к которым она хотела поехать за границу, ее брали только в коллаборации с Евгением», — подчеркнула Рудковская. И продолжила:

«Решение прекратить сотрудничество было обоюдное — как Саши, так и Евгения. Это не было только Сашино решение. Евгений также не мог работать с Сашей не по своей системе, давайте я это так сформулирую».

Алену Косторную привел Сергей Розанов, который является тренером в академии Евгения Плющенко. Девушка хотела тренироваться именно у олимпийского чемпиона, но Плющенко все силы направил на Трусову. К тому же, Косторная очень много пропустила из-за болезней.

«Алена ушла, потому что Евгений ее не тренировал, а у Сережи не было своей команды. Можно об этом спросить саму Алену — сколько ее тренировал Евгений. Почему ее никогда об этом не спрашивают? Спросите, и все встанет на свои места.

Только вначале Евгений помогал на тренировках, потом он попросил помогать ее детского тренера, Елену Жгун, так как Сергей не справлялся. Именно у нее Алена запрыгала все тройные, а только потом ушла к Тутберидзе», — приводит слова Рудковской сайт «Спорт-Экспресс».

При этом, жена Евгения Плющенко подчеркнула: «Я по-прежнему считаю, что приход Алены и Саши был нашей стратегической ошибкой».

Напомним, что Трусова и Косторная перешли к Плющенко в сезоне 2020/2021 от Тутберидзе. Саша Трусова – бронзовая чемпионка мира, Алена Косторная – чемпионка Европы и победительница финала Гран-при сезона 2019/2020.

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