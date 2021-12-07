«Татьяна Анатольевна скажет не в бровь, а в глаз»: хореограф из группы Тутберидзе – о Тарасовой

Хореограф из группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова тренера Татьяны Тарасовой в адрес продюсера Яны Рудковской и ее сына Саши.

«Татьяна Анатольевна скажет не в бровь, а в глаз. Она выражается редко, но метко. Татьяна Анатольевна же не просто так выразилась по этому поводу». Алексей Железняков

По словам Железнякова, уже давно никто не нападает на Рудковскую и ее мужа Евгения Плющенко. Все устали от скандалов и склок. При этом, как считает Железняков, именно Рудковская подливает масло в огонь. Как заметил Железняков, сегодня не нужно начинать «никому не нужную войнушку». Во всяком случае команде Этери Тутберидзе войны не нужны. Известная наставница просто пашет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не видит потенциала у сына Рудковской и Плющенко Саши. В ответ продюсер заметила, что ребенку всего восемь лет и выводы в таком возрасте о его потенциале делать рано.

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