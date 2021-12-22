Обычная российская мамочка: Джанабаева запечатлелась на прогулке с Меладзе без макияжа, в простой куртке и вязаной шапке

Даже имиджевые очки не смогли скрыть материнской усталости в глазах.

42-летняя Альбина Джанабаева в апреле этого года стала мамой в третий раз, подарив своему мужу Валерию Меладзе дочку Агату. Напомним, пара уже воспитывала двоих сыновей Константина и Луку.

Несмотря на то, что чета явно обладает достаточными средствами, Альбина Джанабаева предпочитает основные материнские обязанности не взваливать на нянек и воспитателей. Певица честно рассказывает в личном блоге о своих материнских буднях и не стесняется показывать себя такой, какая есть — без макияжа, укладки и нередко с уставшими невыспавшимися глазами.

В Instagram она обнародовала видео с прогулки по лесочку возле дома, где она предстает в обычной синей куртке и вязаной шапочке, прикрыв глаза имиджевыми очками. Однако через прозрачные стекла видно, что Джанабаева не стала тратить время на макияж.

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