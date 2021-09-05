Располневшая Джанабаева подчеркнула изъяны фигуры в платье-пальто и черных ботфортах на платформе

Бывшая солистка группы «ВИАГра», 42-летняя Альбина Джанабаева сегодня мало напоминает горячую, стройную красотку, какой она пришла в этот девичий коллектив, состоявший из сплошных сексуальных див.

Альбина Джанабаева поправилась за время третьей беременности. Ее маленькой дочери от Валерия Меладзе уже почти пять месяцев, но за это время молодая мамочка пока не сумела похудеть и вернуть себе былую стройность.

При этом Альбина Джанабаева уже ведет довольно активную концертную деятельность и записывает новые треки.

Не так давно Альбина Джанабаева выступала на концертной площадке на открытом воздухе. Из-за резкого похолодания вокалистке пришлось заметно утеплиться. Многослойный наряд сделал и без того далекую от хрупкости фигуру Альбины Джанабаевой еще массивнее.

Звезда предстала перед публикой в приталенном черном платье-пальто длиною выше колена, превратившим ее в пухляшку. Образ Альбина Джанабаева дополнила высокими ботфортами на платформе.

«Плюс пять», — подписала кадры певица, давая понять, что ей очень холодно.

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