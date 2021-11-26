Альбина Джанабаева скрыла изъяны фигуры в объемном переливающемся свитере с геометрическим принтом

Певица Альбина Джанабаева — мама троих детей. Младшего ребенка, дочку Агату, звезда родила в апреле этого года.

Судя по всему, Альбина Джанабаева пока не пришла в форму после третьих родов. Она старается выбирать наряды, которые драпируют некоторые нюансы ее располневшей фигуры.

На этот раз Альбина Джанабаева поделилась видео, на котором предстала рядом с профессиональным визажистом, которая делала макияж женщине, повернутой к камере спиной. Попутно мастер давала рекомендации по нанесению мейкапа.

Альбина Джанабаева пришла на эту встречу в ярком и вместе с тем объемном наряде, который удачно может скрыть любые недостатки.

Белый переливающийся свитер с V-образным вырезом и геометрическим принтом в виде черных ромбов по своей стилистике отсылает к 90-м годам прошлого века.

Модницы с опытом помнят, что в те времена носили практически такие же. Альбина Джанабаева сочетала свитер с брюками алого оттенка и прямого кроя.

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