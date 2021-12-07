Зимняя сказка: Альбина Джанабаева в шароварах и дутом пуховике вышла на прогулку с собакой

Жена Валерия Меладзе насладилась снежной погодой. Она похвасталась тем, как утеплилась.

Альбина Джанабаева раньше выступала с группой «ВИА-Гра», но уже длительное время певица строит сольную карьеру. Она счастлива в браке с Валерием Меладзе. В этом году в их семье произошло пополнение.

Пара уже воспитывает сыновей Константина и Луку. Теперь у них подрастает и дочка Агата. Для артистки это стало большой радостью. Она снова наслаждается материнством.

За считанные месяцы Альбина успела совершить несколько поездок, вернуться на сцену и принять участие в съемках. Она не сразу вернулась в форму, но умело подбирает себе наряды, скрывающие изъяны фигуры.

На этот раз жена Меладзе вернулась из романтического уикенда в Италии. Джанабаева отправилась гулять с собакой по тропинкам у своего особняка. Она выбрала теплый лук для такого случая.

Певица предстала в черных шароварах и дутом пуховике с поясом цвета индиго. Она также надела шапку и ботинки на шнуровке. Альбина насладилась снежной погодой, так как на Москву обрушился снегопад.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие признались, что не сразу ее узнали. «Ой, какая вы классная», «Такой наряд мамочки», «Альбина, вы чудесная женщина», «Такой крутой пуховик», «А где детки? Только пушок с вами гуляет», «Какая вы чудесная! Но без платья едва узнала», — стали писать пользователи Сети.

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