Вся семья на одном фото: Юдашкин обнародовал редкий кадр из архива с дочкой, зятем, внуками и женой

Валентин и Марина Юдашкины опубликовали в личных блогах редкие семейные фотографии с дочкой Галиной, зятем Петром Максаковым и внуками Аркашей и Толенькой.

Поводом для этого послужил день рождения их единственной наследницы. Галина уже несколько лет живет в Гонконге вместе с мужем и сыновьями, поэтому встречи в таком широком семейном кругу у них бывают нечасто.

Марина и Валентин Юдашкины не скрывают, что очень скучают по дочке и особенно по маленьким внукам, за взрослением которых им очень хочется наблюдать вместе с родителями. Тем не менее родственники нашли выход из положения: они часто выходят на связь при помощи интернет-сети, кроме того, Галина радует бабушку и дедушку снимками и видео с детьми.

Аркаша и Анатолий родились в 2018-м и в 2016-м годах соответственно. Особенно похож на знаменитого модельера младший мальчик, который к тому же обладает очаровательными волнистыми волосами и большими глазами, как у деда.

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