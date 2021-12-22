«Мы с папой очень любим тебя!»: Юдашкина трогательно поздравила свою «гонконгскую» дочь

21 декабря дочери Валентина и Марины Юдашкиных Галине исполнился 31 год. В личном блоге жена известного российского кутюрье обнародовала видеоролик, в котором собрала кадры из семейного архива с наследницей с детских лет до современности.

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Кроме того, бизнесвумен написала в этот день трогательные поздравительные слова в адрес наследницы:

«С днем рождения, дорогая наша Галочка! Родная, желаем тебе крепкого здоровья! Пусть все, о чем ты мечтаешь, исполняется, пусть в твоей жизни всегда будет возможность заниматься тем, что тебе нравится, общаться с теми, кто тебе приятен, ты подарила нам двух замечательных внуков и любимого нами Петю. Ты моя подружка, которой я могу позвонить и поделиться о том, что меня волнует. Будь счастлива! Мы с папой очень любим тебя!»

Валентин Юдашкин тоже не остался в стороне. «Талантливая и красивая, потрясающая дочка и мама! Ты вдохновляешь нас каждый день!» — похвалил свою наследницу модельер.

Отметим, что в настоящий момент Галина Юдашкина проживает с мужем Петром Максаковым и детьми в Гонконге, она профессионально занимается фотографией.

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