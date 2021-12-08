В слоеном тесте в виде рыбы: как делает праздничный пирог с лососем или семгой Юдашкина

Такое блюдо можно смело ставить на Новогодний стол.

Вместо привычных бутербродов с рыбой, Марина Юдашкина предложила поставить на новогодний стол роскошный пирог с семгой или лососем.

Жена Валентина Юдашкина делает его из покупного слоеного теста и заворачивает его в форме рыбы.

На раскатанное тесто выложить филе рыбы. Сверху разложить тушеные овощи: лук, болгарский красный перец, шпинат, посолить по вкусу. Овощи можно использовать другие, те, что любите.

Затем нарезать на полоски края теста и укрыть начинку в виде косички, придавая форму рыбы.

Выпекать при 180 градусах 40-45 минут.

Пирог получается сочным и очень вкусным, утверждает жена российского кутюрье. Ранее она поделилась рецептами сливочного печенья и картофельно-сырных шариков.

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