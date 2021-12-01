«Рецепт легкий»: Юдашкина рассказала, как делает для своих близких печенье «Красный бархат»

Жена кутюрье считает, что десерт получится у всех.

Марина Юдашкина поделилась в личном блоге рецептом печенья «Красный бархат». Десерт она приготовила специально для своих близких.

«Рецепт легкий», — заверила жена Валентина Юдашкина.

Ингредиенты: 200 г муки, 50 г сливочного масло, 1 яйцо, 120 г сахарной пудры, 15 г какао-порошка, 1 ч. л разрыхлителя, 40 мл молока, 1 ч. л красного красителя пищевого.

Соединить муку, какао, сахарную пудру, разрыхлитель, яйцо молоко, красный краситель. Смешать, добавить растопленное сливочное масло, замесить тесто, поставить в холодильник на 2 часа.

Разделить тесто на небольшие части, сформировать шарики и обвалять в сахарной пудре. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, выпекать при 190 градусах 15–20 минут.

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