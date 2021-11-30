Подчеркнула стройность: Марина Юдашкина в скинни и лонгсливе украсила к Новому году витрины Дома моды

Жене модельера Валентина Юдашкина Марина 2 декабря исполнится 63 года. Но солидный возраст — это последнее, о чем хочется думать, глядя на эту прекрасную женщину.

Марина Владимировна выглядит роскошно и элегантно не только когда выходит в свет и появляется на красных дорожках.

Даже в обычной одежде, которая есть в гардеробе каждой женщины, Марина Юдашкина умудряется быть особенной и запоминающейся.

На этот раз жена известного кутюрье поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена во время творческого процесса — она занялась украшением витрин Дома моды Валентина Юдашкина.

«Кутузовский проспект, Дом моды Валентина Юдашкина, украшаю витрины к Новому году. Всегда делаю это немного раньше, при этой погоде будем радоваться новогоднему настроению!» — поделилась под фото Марина Юдашкина.

Для работы она выбрала довольно простую одежду. Марина Юдашкина облачилась в джинсы скинни, лонгслив серебристого оттенка и белые кроссовки. Наряд подчеркнул стройность своей обладательницы.

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