Зарабатывает в тюрьме швеей в год меньше: Михаил Ефремов должен налоговой 118 тысяч рублей

Это больше, чем его годовой заработок в колонии.

Актер Михаил Ефремов погряз в долгах перед налоговой службой. Он должен за 2021 год кругленькую сумму — 118 тысяч рублей. Это больше, чем он зарабатывает в год швеей в колонии, где вставляет замки в молнии.

Отметим, что Михаил Ефремов до сих пор значится как индивидуальный предприниматель. В бытность артистом ему переводили деньги на счет, а уже сам он потом разбирался с налогами. После того, как он устроил смертельное ДТП, ему стало некогда заполнять декларации. Отсюда и образовался такой солидный долг.

Напомним, что до ДТП выход Михаила Ефремова на сцену оценивался в 200 тысяч рублей. За каждую репетицию он получал по десять тысяч.

Добавим, что только с театром «Современник» у Михаила Ефремова были контракты на кругленькую сумму. Речь идет о 32 миллионах рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

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