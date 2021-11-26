«Творчество дает силы»: Джигурда порадовался победе фильма Ефремова на конкурсе осужденных

Актер и шоумен Никита Джигурда порадовался за своего друга Михаила Ефремова, фильм которого, снятый в белгородской колонии, был отмечен на конкурсе ФСИН.

«Это очень хорошо. Он может заниматься своим делом. Кстати, он член союза кинематографистов. Он великий артист с многолетним опытом», — прокомментировал Никита в беседе с журналистами.

Джигурда поделился, что Ефремов, так же как и он, любит «играть по жизни», то есть, находиться в роли даже будучи не на сцене, потому что весь мир – и так театр, как говаривал классик. За это актер очень уважает своего осужденного коллегу.

«В кино он сейчас сниматься не может, так что написал великолепный сценарий. Это очень здорово. Творчество, естественно, дает силы», — цитирует Джигурду ФАН.

Напомним, что ранее 60-летний шоумен активно доказывал, что Михаил Ефремов не виновен в ДТП, за которое получил срок. Однако потом он прекратил публично оправдывать друга, сославшись на то, что сам подсудимый попросил этого не делать.

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