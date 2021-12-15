«Борька получил гонорар за свою работу»: Сукачев рассказал о судьбе младшего сына Ефремова

Ребенок у актера появился на свет в 2010 году от звукорежиссера Софьи Кругликовой.

Музыкант Гарик Сукачев заявил, что случившееся с его другом актером Михаилом Ефремовым — тяжелая история, но такова судьба. По словам певца, друзья должны быть рядом и в горе, и в радости.

При этом Сукачев старается помогать семье актера. К примеру, младший сын Михаила Ефремова Борис, которому сейчас 11 лет, сыграл в фильме на песню «Помнишь».

«Борька получил гонорар за свою работу, как любой артист. Но мне не кажется, что я так помогаю семье. Соня Кругликова со мной работает, и их с Мишей сын растет у меня под боком, я знаю этого ребенка с рождения, наблюдаю за ним. Вижу, что этот мальчик очень талантливый. Поэтому не стал больше никого искать». Гарик Сукачев

Напомним, что Гарик Сукачев не так давно снял девятиминутный фильм. В нем повествуется о человеке, который преодолевает личные жизненные невзгоды и трудности, сообщает «АиФ».

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