«Стал готовить»: сын Ефремова уехал из Москвы

Сын актера Михаила Ефремова – Никита решился на перемены в своей жизни. Из Москвы он перебрался за город, о чем сообщил в своем инстаграме. По словам актера, плюсы переезда перечеркнули все минусы, которых он так боялся.

«Из плюсов: воздух, деревья, тишина, чистый снег, камин, стал готовить, сон, спокойный ритм жизни. И еще я всегда хотел больше гулять, быть на природе», — написал Ефремов.

Напомним, недавно Никита Ефремов расстался с телеведущей Марией Иваковой. Пара встречалась на протяжении нескольких лет. О их романе стало известно в 2019-м году, когда Никита и Мария вместе появились на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова.

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