«Авария произошла ночью, а я узнала утром»: дочь Голуб раскрыла детали смерти матери в ДТП

«Она вернулась из Франции, но вела себя после той поездки как-то странно. Какое-то спокойствие у нее было. В преддверии ухода человека он что-то считывает и чувствует.

Потом мы пошли вместе на спектакль. После она вызвала своего знакомого водителя. Он ее на съемки часто подвозил. Она к каждому подошла на том спектакле. Мне сказала, что поехала домой. Вот так она и ушла».