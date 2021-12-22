«Авария произошла ночью, а я узнала утром»: дочь Голуб раскрыла детали смерти матери в ДТП

Дочь актрисы Марины Голуб Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти матери в ДТП.
«Она вернулась из Франции, но вела себя после той поездки как-то странно. Какое-то спокойствие у нее было. В преддверии ухода человека он что-то считывает и чувствует.
Потом мы пошли вместе на спектакль. После она вызвала своего знакомого водителя. Он ее на съемки часто подвозил. Она к каждому подошла на том спектакле. Мне сказала, что поехала домой. Вот так она и ушла».
Как отметила Анастасия Голуб, авария произошла ночью, а узнала она о ДТП только утром.
«Я сидела в парикмахерской. У меня должно было быть большое мероприятие в тот день. Мне только вымыли голову. В телефоне я увидела много пропущенных звонков. Администратор МХАТа, моя подруга звонили.
Еще знакомые, которые друг с другом никак не связаны. Я смотрю и понимаю, что произошло что-то чудовищное. Я поднимаю трубку и слышу то, что слышу. Моя жизнь в тот момент изменилась», — заявила Анастасия Голуб.
Напомним, что Марина Голуб ушла из жизни в 2012 году в результате ДТП в 54 года. Она похоронена на Троекуровском кладбище столицы.
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