Кристаллы, принты, перья: в чем встречать 2022 год Голубого Тигра, рассказала дизайнер

Аника Керимова, в нарядах которой можно увидеть Машу Распутину, Лолиту, Анастасию Волочкову, Наташу Королеву, посоветовала привнесите в свой гардероб красок и блеска.

До Нового года остаются считанные дни. А это значит, что уже нужно подумать о том, в чем встреть этот праздник. Дизайнер Аника Керимова часто наряжает Машу Распутину, Лолиту, Анастасию Волочкову, Наташу Королеву и других известных персон.

Она дала советы, в чем встречать год Голубого Тигра, что надеть на Новый год – 2022. По ее словам, Тигр капризный, поэтому наряду стоит уделить особое внимание.

Первый критерий, который назвала Аника, — это ткань, из которой сшит наряд. Он должен быть только из натуральных тканей.

«Отдайте предпочтение коже, шелку или замше. Хозяин следующего года обязательно это оценит. Основательно подходите к выбору цветов», — отметила дизайнер.

Беспроигрышным вариантом станет голубой цвета, а также оттенки синего, коричневого, бирюзового, песочного, изумрудного. Также приветствуются наряды металических цветов. Вполне можно надеть платье с золотыми пайетками или в серебристой расцветке.

А вот с принтами стоит быть аккуратными. Дизайнер подчеркнула, что платья в полоску подойдут, а вот расцветка под леопарда или змею — нет.

«Главное условие: в новогоднюю ночь вы должны выглядеть утонченно и элегантно. Подойдут наряды классического фасона. Только не забывайте сделать оригинальный акцент. Это могут быть интересные рукава, пышная юбка или же разрезы — но в пределах нормы, так как эпатажные вещи, повторю, Тигру вряд ли понравятся. Также можно выбирать наряды с асимметрией. Особый писк — наряды с перьями страуса. Также актуальны платья с кристаллами Сваровски» — поделилась Аника.

А для тех, кто не любит платья, есть другой вариант. Дизайнер советует обратить внимание на современные брючные костюмы. Они тоже должны быть из натуральных тканей.

Наиболее модными будут широкие брюки клеш в пол. Также не стоит забывать про комбинезоны. Керимова отметила, что есть актуальные модели на запах, с широкими брюками. А вот юбки следуют выбирать в длине миди.

Мужчины, в свою очередь, должны просто обратить внимание на цветовую гамму. Они могут в новогоднюю ночь предстать в классическом костюме светлых оттенков.

«Дополните образ аксессуарами — интересными запонками или же зажимом для галстука», — рассказала дизайнер изданию «МК».