«Кидались друг в друга пакетами с молоком»: Митрофанова раскрыла суть конфликта Собчак и Голуб

Как отметила телеведущая, накал страстей был просто лютый.

Телеведущая Маргарита Митрофанова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыла суть конфликта актрисы Марины Голуб и светской львицы Ксении Собчак. Это произошло на программе «Девчата».

«Меня на ту съемку не вызвали. Участвовала Голуб, Собчак, Довлатова и Шелест. И вдруг мне позвонили продюсеры. Сказали, что случился скандал. Через полчаса они разобрались. Они кидались друг в друга пакетами с молоком. Пошло какое-то метание. Они не рядом сидели. Их развели». Маргарита Митрофанова

Как отметила Митрофанова, это был самый драматичный случай на программе «Девчата».

«Накал такой был страстей. Тот случай – это было что-то лютое. Но потом все рассосалось», — заявила Маргарита Митрофанова.

Напомним, что Марина Голуб погибла в ДТП в 2012 году. Через несколько лет проект «Девчата» был свернут.

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