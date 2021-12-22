«У них молниеносно все разрушилось»: дочь Голуб назвала причины расставания матери с Белым

Дочь актрисы Марины Голуб Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отношениях своей матери с третьим мужем актером Анатолием Белым.

«Толя пришел работать в театр «Шалом». Были гастроли в городе Сочи. Толя читал Бродского. Маме это понравилось. И как-то у них завязались отношения. Потом мама мне сказала: «Ты не против, если с нами актер поживет». Мне тогда было 13 лет, а ему 26». Анастасия Голуб

Как отметила Анастасия, между ее мамой и Белым была настоящая любовь. Пара даже венчалась.

«Она не чувствовала разницу в их возрасте. У них молниеносно все разрушилось. Он просто взял и ушел. У них было два или три разговора. Она предоставила ему право выбора. И он ушел. Теперь у него дети от той женщины, к которой он ушел от мамы», — заявила Анастасия Голуб.

Напомним, что Марина Голуб прожила в браке с Анатолием Белым 11 лет. Он на 14 лет младше. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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