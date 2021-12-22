«Все как я мечтала – в браке, в любви»: молодая жена Ивлева рассказала, как ей удалось быстро забеременеть

В начале года шеф-повар женился во второй раз.

Константин Ивлев и его молодая жена Валерия ждут прибавления в семействе. Для шеф-повара этот брак стал вторым, влюбленные расписались в начале года и практически сразу начали готовиться к рождению малыша.

В своем инстаграме Валерия разоткровенничалась на довольно щепетильную тему. 30-летняя избранница Константина рассказала, как ей удалось быстро забеременеть.

«Это ребенок долгожданный для меня! И все как я мечтала! В браке! В любви! Как ни странно, случилось это тогда, когда я больше всего этого не ожидала. Я прям вообще расслабилась. В отпуске на Мальдивах я в первые позволила себе то, что много лет не позволяла! Я ела макароны с пиццей и закусывала картошкой фри, апероль мне бармен наливал уже когда меня издалека видел. Я ела, пила загорала и любила мужа, привезла с Мальдив я плюс пять килограммов», — написала Ивлева.

Напомним, брак Константина Ивлева с молодой избранницей долго обсуждали в Сети. Фолловеры решили, что Валерия «увела» шеф-повара из семьи, но Константин заверил, что на момент знакомства с девушкой уже был свободен.

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