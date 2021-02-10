«Это будет супервесело»: канал «Пятница!» покажет свадьбу Константина Ивлева

Ведущий телеканала «Пятница!» Константин Ивлев не только сделал предложение своей возлюбленной, использовав рабочее место, он еще и женится, не сходя с экрана! 25 марта канал покажет в эфире свадьбу главного шеф-повара страны. Напомним, что его избранницей стала красавица Валерия Куденкова.

Известно, что регистрация брака состоится 14 февраля в одном из загсов Москвы, а в марте молодожены уедут в Тамань — на родину невесты. Там они планируют устроить двухдневное гуляние в казачьем стиле: с венчанием в церкви и народными танцами. Поддержать пару приедут и некоторые популярные артисты.

«Свадьба — это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет все нескромно! Но все, как мы любим — со вкусом, весельем, расколбасом, — говорит звездный жених. — Это будет супервесело, круто и бесшабашно».

Телеканал «Пятница!» покажет свадьбу Константина Ивлева в рамках специального выпуска реалити-шоу «Четыре свадьбы» 25 марта. Не пропустите!

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