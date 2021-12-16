«У нас уже стоит елка»: Ивлев с беременной женой отметился на премьере комедии «Елки-8»

С недавних пор шеф-повар Константин Ивлев попробовал себя в роли актера. Кулинар снялся в продолжении новогодней комедии «Елки-8», над которой работал режиссер Антон Богданов.

На премьерный показ Ивлев пришел вместе с молодой женой Валерией Куденковой, которая уже ждет ребенка.

«У нас уже стоит елка. Мы ее нарядили, а живую не используем», — сказал Ивлев.

Напомним, 47-летний ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев в феврале этого года женился во второй раз. Его избранницей стала 29-летняя модель и студентка МГУ Валерия Куденкова. На второй день после регистрации брака пара обвенчалась.

Добавим, в широкий прокат «Елки-8» выходят 16 декабря. В картине снялись также Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Дарья Мороз, Константин Хабенский, Евгений Кулик, Соня Присс, Ирина Архипова и другие.

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