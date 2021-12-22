«Никакого сока»: Эдгард Запашный рассказал о любимом напитке Александра Маслякова

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, как однажды он пришел на КВН, а там оказался министр обороны Сергей Шойгу.
Для всех гостей после программы был накрыт шикарный стол. Напротив Эдгарда Запашного оказался как раз Сергей Шойгу. Гости поднимали тосты за КВН.
«Никакого сока — только шампанское. Масляков его любит. Пришлось взять, отпить. Такие люди рядом. Хотел бы я этого не делать? Сто процентов! Но ситуация обязывает».
Напомним, что Эдгард Запашный не пьет. Он позволяет себе только немного шампанского на Новый год, сообщает «Спорт-Экспресс».
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