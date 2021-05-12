«Купил за свой счет»: Запашный рассказал, сколько заплатил денег для приобретения слона из зоопарка

Как отметил дрессировщик, поработать именно с этими животными была его давняя мечта.

Дрессировщик Эдгард Запашный в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» озвучил стоимость слона, которого он купил за свой счет в зоопарке Ростова-на-Дону несколько лет назад.

«У меня была давняя мечта поработать со слонами, но это долго все откладывалось. Мой дядя Мстислав Запашный работал с ними Потом он, к сожалению, скоропостижно скончался. Слоны работали с его сыном. Затем я понял, что пора и мне начинать «сотрудничество». Прибрести такое животное очень тяжело. К примеру, в Таиланде вопрос вывоза решает сам король. Надо заключать межправительственное соглашение». Эдгард Запашный

Как отметил Запашный, в те же годы в Ростовском зоопарке родилась слониха.

«Я позвонил директору. Он сказал, что ее будут продавать, потому что их слоновник не предназначен для таких животных. Он хотел отдать его в зоопарк, но не смог договориться. Я купил слона за свой счет. Сделка составила порядка двенадцати миллионов рублей. Я счастлив. Теперь в Большом Московском цирке есть слониха. Ей сейчас четыре годика. Надеемся, что в будущем будет потомство, но надо подождать. Слоны начинают размножаться в 12 лет», — сказал Запашный.

Напомним, что Эдгард Запашный – представитель известной цирковой династии. Он генеральный директор Большого Московского государственного цирка.

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