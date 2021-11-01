«Это вы сидите бездельничаете»: Успенская, Запашный и Макеева рассказали, как проводят нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября в России действует режим нерабочих дней, а в некоторых регионах еще и раньше. Все это время большинство россиян должны находиться дома. Торговые центры, кафе и рестораны закрыты, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусом.

Teleprogramma.pro спросила у Эдгарда Запашного, Любови Успенской, Анастасии Макеевой, Алексея Кортнева и Анастасии Волочковой, как они проведут эту неделю.

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Любовь Успенская, певица

Певица Любовь Успенская не бездельничает, она занята творчеством.

«Это вы сидите бездельничаете. А я даже дома записываю песни, работаю. По магазинам и в рестораны не хожу, все заказываю домой. Не знаю, что в городе происходит», — говорит артистка.

Анастасия Волочкова, балерина

Известная балерина очень рада, что есть возможность передохнуть. Нерабочий режим она восприняла, как каникулы и отправилась на море.

«Я счастлива, я успела до этого локдауна провести спектакль «Балерина в зазеркалье цирка». Это был бесплатный спектакль, я уже 27 лет протягиваю руку помощи тем, кому она нужна. В наше непростое время многие делают выбор: купить еду, одежду или билет на спектакль. Я дарю эти билеты. После выступления локдаун очень кстати, у меня будут силы восстановиться, провести время дома. Вся изоляция мне на руку. У меня большой загородный дом, там русская баня, балетный зал, свой театр. А еще собираюсь на море. Так что спасибо тем, кто изоляцию придумал», — сказала Анастасия Волочкова.

Алексей Кортнев, артист

Исполнитель уже не удивляется изоляции, признается, что в первый раз было непонятно и волнительно, а теперь план действий известен.

«Мы сразу же уехали на дачу и живем тут. Это не первый локдаун и известно, как себя вести. Так что для нас не ново. Сейчас, с одной стороны, психологически проще, мы уже знаем, чего ждать. С другой стороны, от того, что мы знаем, понимаем – 8 ноября это не завершится. Думаю, подобные меры могут продолжаться очень долго. Высока вероятность, что все затянется до Нового года, а может и дольше», — заключил артист.

Эдгард Запашный, дрессировщик

У него вводимые ограничения вызвали недопонимание.

«Даже если локдаун не продлят, а оставят только коды, это никак не изменит нашу жизнь. Не будет продаваться нужное количество билетов и, скорее всего, придется отменять какие-то спектакли. Лично у меня, конечно, не будет перерыва. Я должен обеспечить работу цирка. Животных кормят без выходных. Но времени будет больше, так что успею провести время с семьей», — комментирует Запашный.

Анастасия Макеева, актриса

Актриса рада, что случились незапланированные каникулы. Говорит, что у нее всегда есть дела, так что хватит занять не неделю, а сразу два года.

«Для меня ничего не изменилось. Это первый локдаун был шоком, а теперь мы привычные. Никакой драмы нет. Мне всегда есть чем заняться, много работы независимо от открытых или закрытых заведений. Я пишу тексты, снимаю ролики, продвигаю бренд по пошиву спортивных костюмов. Могу сидеть в локдауне еще два года. Моя работа продолжается круглосуточно. Даже если все дела сделаны, то можно заняться теми вещами, которые мы откладываем на понедельник: что-то выучить, прочитать книгу, посмотреть фильм»,- поделилась актриса.

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