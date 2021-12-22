Короткое платье и бежевое пальто невесты, спортивный костюм жениха: Гуф женился во второй раз

Новая жена рэпера Гуфа — Юлия Королева — в Instagram опубликовала несколько фотографий с их свадьбы с популярным музыкантом.
На свадебной церемонии невеста появилась в коротком платье и красивом бежевом пальто. Сам Гуф был в спортивном костюме. Что-то особенное из своей свадьбы молодые делать не стали. После росписи в ЗАГСе они отправились праздновать важное событие в своей жизни.
«Чтобы ты на меня всегда так смотрел», — заявила в подписи в фотографиях Юлия Королева.
Ранее женой Гуфа была известная блогерша Айза Долматова. Причем в Сети то и дело ходили слухи, что Айза и Гуф снова вместе. Однако это, как теперь становится ясно, было неправдой.
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