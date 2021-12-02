«Могу же быть нормальной женщиной»: Айза Долматова появилась на вечеринке в элегантном образе

Бывшая возлюбленная Гуфа обычно выбирает объемные куртки и кроссовки, но в свежем аутфите использовала ботфорты на каблуках.

В столице прошла вечеринка «Moеt». На мероприятии модницы российского шоу-бизнеса похвастались своими оригинальными костюмами и платьями. Женственный стиль в этот вечер продемонстрировала и блогер Айза Долматова.

Айза облачилась в черный комбинезон с короткими шортиками. Долматова подчеркнула талию тонким кожаным ремешком с золотой пряжкой.

Поверх комбинезона Долматова надела «великанский» пиджак того же цвета. Также Долматова использовала длинные сапоги на квадратном каблуке с острым носом.

Айза привыкла ходить в удобных кроссовках и трикотажных брюках свободного кроя. Но для светского выхода бизнес-леди скомбинировала ботфорты с леопардовой сумкой Dior.

«Видите, могу же быть нормальной женщиной», — подписала свежее фото Айза.

Долматова добавила к своему образу массивный чокер под цвет пряжки на ремне. А волосы знаменитость собрала в высокий пучок и оставила челку-шторку.

«И это так здорово, когда ты женственная, по кайфу смотреть на тебя», «Мне тут напоминает стиль Джей Ло! Классный образ», «Ну вот, это я понимаю! Красотка», «Стильная, слов нет», «И оставайтесь такой», «Очень идет такая прическа!», «Невероятная Айза, а лук просто топ», «Роскошная женщина», – похвалили Айзу ее поклонники.

Напомним, ранее Айза Долматова опубликовала архивные фото с бывшим мужем. Телеведущая вспомнила, какой была несколько лет назад. Гуф, или Алексей Долматов развелся с Айзой Долматовой в 2014 году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.