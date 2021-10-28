«Так тебя люблю!»: Гуф обручился со своей девушкой

Исполнитель Гуф подарил драгоценное кольцо со сверкающим камнем своей девушке Юлии Королевой. Таким способом будущие молодожены сообщили о помолвке.

Напомним, после развода с телеведущей Айзой Долматовой и расставании с певицей Кети Топурией Гуф начал встречаться с танцовщицей и моделью Юлией Королевой.

Несмотря на слова бывшей жены о воссоединении, Гуф остался верен Юлии Королевой. Недавно рэпер сделал предложение руки и сердца девушке.

«Жизнь продолжается!» — такую подпись оставил Гуф под фотографией кольца для возлюбленной.

Юлия тоже поделилась с поклонниками радостной новостью.

«Не могу не поделиться! Я так тебя люблю! Конечно, да!» — призналась Королева после того, как Гуф попросил у нее руку и сердце.

К слову, Юлия, как и Айза, владеет своими салоном красоты и брендом одежды.

Напомним, ранее бывшая жена Гуфа — Айза Долматова — похвасталась спортивными победами младшего сына Элвиса. Телеведущая родила мальчика от серфера Дмитрия Анохина, с которым позже развелась.

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