«Это просто такой человек»: Топурия объяснила, почему рассталась с Гуфом

Роман с рэпером у певицы продлился недолго, но стал самым обсуждаемым в прессе.

Личная жизнь певицы Кети Топурии всегда интересовала поклонников. Но девушка не стремилась ее афишировать и по сей день практически ничего не рассказывает в прессе. Однако накануне красотка сделала исключение и высказалась по поводу своих мужей и романов.

В частности, Топурия рассказала про отношения с рэпером Гуфом, настоящее имя которого Алексей Долматов, хотя всегда обходила эту историю и избегала хайпа с той стороны. Роман был недолгим, она даже пыталась вытянуть бойфренда из зависимости.

«Был такой момент, что человека надо спасать. Я думала, что человека спасу, и потом этот человек станет другим. А когда я его спасла, он перестал употреблять, я поняла, что таким же и остался. Я думала, что какие-то моменты, которые мне в нем не нравились, они из-за зависимости. Но случилось так, что нет, это просто такой человек.

Мы разные. Он неплохой парень, но наши пути разошлись», — высказалась артистка в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!