«Содержит он меня, а не я его»: Макеева ответила хейтерам по поводу работы Малькова

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году. В марте актриса получила предложение руки и сердца на сцене театра, а в мае влюбленные сыграли свадьбу в Крыму.

Известно, что Роман занимается бизнесом в сфере строительства, при этом он ни на шаг не отходит от жены, сопровождая ее везде и всюду. Именно поэтому хейтеры часто утверждают, что Мальков живет за счет звезды театра. Анастасия опровергла это, отвечая на вопросы фолловеров в своем инстаграме.

«Мой муж всегда работал и содержит он меня, а не я его», — написала Макеева.

Напомним, недавно Анастасия запустила собственный бренд уходовой косметики и планирует расширять линейку своего бренда одежды. Кроме того, актриса приобрела несколько квартир в Турции.

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