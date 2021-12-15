«Нет, но будет»: Малькова пообещала устроить мужу Макеевой «сладкую жизнь»

Светлана говорит, что не получает алименты.

Новый муж Анастасии Макеевой – Роман Мальков и его бывшая жена Светлана все никак не могут урегулировать вопрос выплаты алиментов. Ранее художница заявляла, что на бизнесмена заведено семь дел, тем не менее, он продолжает не выплачивать алименты на своих троих детей.

В инстаграме Светлана, отвечая на вопросы фолловеров, пообещала, что Роман будет внесен в список должников, после чего он не сможет беспрепятственно пересекать границы государств.

«Почему Роман все равно выездной?» — спросили у Светланы подписчики. «Его нет на сайте должников, но будет», — ответила Малькова.

Напомним, ранее Анастасия Макеева уверяла своих фанатов, что Роман выплачивает алименты. Светлана же говорит, что не получает деньги уже три месяца.

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