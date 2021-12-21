Навка в блестящем брючном костюме показала, как можно нетривиально и красиво нарядиться на Новый год

Татьяна Навка появилась на шоу Первого канала «Вечерний Ургант» в нестандартном костюме брючной группы.

Комплект одновременно был и вечерним, и напоминал домашний наряд. Стилист Надя Иванова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro посоветовала нашим читательницам присмотреться к нему в качестве варианта новогоднего наряда, если есть желание выделиться и блеснуть своим умением разбираться в трендах.

«Татьяна Навка продемонстрировала неплохое решение костюма на Новый год. Фасон пижамы, но плотно расшитый пайетками, — это нетривиально, трендово, актуально, необычно. Молодым, активными и модным девушкам я бы рекомендовала приглядеться к этому наряду.

Мне нравится и макияж, и прическа в этом образе. Татьяна абсолютно права, что выбрала туфли на каблуке и тоже в пайетках. Я бы к новогоднему образу еще добавила такой же клатч, чтобы сиять «на все сто».

Единственное замечание: в таком образе мы можем появиться на дружественной вечеринке, либо семейном празднике, но я бы не рекомендовала такой образ использовать для официального мероприятия, а также корпоратива. Все-таки в этом образе мы видим достаточно вольное трактование вечернего наряда», — рассказала Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Имеет высшее образование в сфере моды. Окончила Университет культуры и искусства в Санкт-Петербурге, факультет культурологии моды. Опыт в сфере фэшн-индустрии — 19 лет.

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