«Идеальная инвестиция в гардероб!»: какой костюм никогда не выйдет из моды, назвал Рогов

Он с успехом заменит платье на Новый год.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» посоветовал женщинам приобрести смокинг, который сейчас на взлете популярности. При этом он никогда не выйдет из моды.

«Смокинг – это идеальная инвестиция в гардероб!» — сказал Рогов.

Ведущий взял смокинговый жакет с шалевым воротником и составил с ним праздничный лук в стиле Кейт Мосс для героини проекта. С ним он рекомендовал носить блестящую парчовую или в пайетках юбку, сапоги типа казаков и простой топ.

К слову, Эвелина Хромченко тоже советовала дамам приобрести смокинг, она уверена, что он может с успехом заменить платье на торжественных мероприятиях. И, в принципе, подходит абсолютно для любой ситуации.

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