«Его повалили на землю и били ногами»: детали жестокого избиения партнера Бородиной и Бузовой на «Ледниковом периоде»

Стали известны детали жестокого избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию, звезды шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева.
Инцидент произошел накануне неподалеку от клуба в Москве, где Дмитрий Соловьев проводил время со своей девушкой, керлингисткой Анной Сидоровой.
Сейчас спортсмен находится в больнице, в отделении нейрохирургии.
«Его били, когда он лежал. Повалили на землю и били ногами. Переломов вроде бы нет. Знаю точно, что он заступился за девчонок. Началась перепалка. Дима был один, а их трое.
Такое ощущение, что ждали любую возможность, чтобы начать драку. Дима в больнице, он в сознании, но точный диагноз может сказать только врач», — рассказала телеграм-каналу Mash пиар-менеджер спортсмена Елена Болотова.
Напомним, Дмитрий Соловье является участником шоу Первого канала «Ледниковый период».
В предыдущем сезоне он выступал на льду с Ольгой Бузовой, а в этом – с Ксенией Бородиной.
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