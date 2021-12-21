«Ух, хорошо! Мороз!»: Кудрявцева запечатлела дочку в комбинезоне и шапке с помпонами на санках

Телеведущая поделилась кадрами с Марией Макаровой. Она провела вечер с семьей.

Лера Кудрявцева является популярной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Несмотря на то что блондинку регулярно зовут на разные мероприятия, она предпочитает вечера проводить дома.

Кудрявцева уже давно счастлива в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария. Малышке уже три года. На днях пара сводила ее на первый утренник в садике.

Примечательно, что с наступлением зимы Лера все чаще гуляет с наследницей. На этот раз она поделилась кадрами, на которых предстала в поселке, в котором живет. Телеведущая предстала в черной длинной шубке.

Она усадила на санки Марию, которая была в пуховом комбинезоне и вязаной шапке с помпонами. Кудрявцева покатала ее на санках по заснеженной дороге. Они насладились морозной погодой.

«На старт, внимание, марш! Поехали! Ух, хорошо! Мороз!» — сказала Лера.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие также одарили комплиментами ее маленькую дочку. «Ангелочек», «Ну что за красотка», «Как мне нравится Маша», «Такой сладкий пупсик», «Лера, вы идеальная мама», «Какие вы милые», «Лера, вы бесподобная», «Как классно», «Это такие счастливые моменты», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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