Вся в черном и без макияжа: Татьяна Васильева предстала на совместном фото с Ефимом Шифриным

Ефим Шифрин поделился редким кадром, на котором запечатлен вдвоем с Татьяной Васильевой на гастролях.

Популярной актрисе Татьяне Васильевой в феврале наступающего года исполнится 75 лет. Несмотря на столь зрелые и почетные годы, звезда театра и кино полна сил.

Она продолжает сниматься, принимает участие в телевизионных ток-шоу, играет в театре и много гастролирует.

Снимком, сделанным во время гастролей, поделился в микроблоге артист юмористического жанра Ефим Шифрин.

В кадре он предстал в обнимку с Татьяной Васильевой. Звезды запечатлены, судя по всему, во время обеда в ресторане в Ташкенте. Они сидят за столиком.

«Ассалому Алейкум из Ташкента!» — подписал кадр Ефим Шифрин.

Татьяна Васильева предстала на снимке без капли макияжа, с немного печальным лицом. Актриса облачена в черное худи и шапочке, поверх которой набросила капюшон.

Поклонники признались, что рады видеть Татьяну Васильеву в добром здравии.

Напомним, актриса сильно переживала по поводу смерти своего друга, известного актера Валерия Гаркалина и делилась своей болью в микроблоге.

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