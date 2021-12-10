«А почему нет, если старушки не против?»: Татьяна Васильева заступилась за Прохора Шаляпина

Недавно Прохор Шаляпин стал вдовцом. Его жена Татьяна Дэвис – канадская миллионерша — умерла в США. Она, как и предыдущие пассии артиста, была старше его. В связи с этим в Сети за Прохором закрепилось мнение, что он живет за счет богатых женщин постарше.

Актриса Татьяна Васильева отметила, что все поступки Прохора направлены на то, чтобы привлекать к себе внимание и продвигаться в шоу-бизнесе.

«Он человек так-то приятный. Хотя был поникший после гибели жены. Это его способ работать, продвигаться. Сначала его все не принимали, мочили, что он такой альфонс, со старушками, поубивает их ради наследства. А почему нет, если старушки не против? Если он такой красивый, умный, талантливый. Как ему продвигаться, если его как певца никто не хочет знать?» — заявила Васильева. В эфире YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!».

Напомним, накануне Прохор купил себе дорогой автомобиль «Мерседес». Стоимость его – 15 млн рублей. Фолловеры предположили, что, вероятно, Шаляпин продал квартиры, которые Татьяна Дэвис купила при жизни в Москве.

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